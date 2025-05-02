سفارة إيران فتحت سجل التعازي تكريما لضحايا ميناء رجائي وممثل عن رئيس الجمهورية حضر معزيًا

فتحت سفارة إيران في لبنان سجل التعازي، تكريما لأرواح ضحايا حادثة ميناء رجائي في مدينة بندر عباس جنوب ايران، في مقرها في بيروت، بحضور السفير الإيراني مجتبى أماني وأركان السفارة.

وقد حضر معزيًا ممثل رئيس الجمهورية جوزاف عون مستشاره للعلاقات الدولية ميشال دوشادفريان، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، ممثل بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين بالأب رافي أوهانيسيان، ممثل رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدوره أحمد عاصي، وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، ممثل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مدير المراسم في الوزارة المستشار أسامة خشاب، وعدد من سفراء الدول.