فتحت سفارة إيران في لبنان سجل التعازي، تكريما لأرواح ضحايا حادثة ميناء رجائي في مدينة بندر عباس جنوب ايران، في مقرها في بيروت، بحضور السفير الإيراني مجتبى أماني وأركان السفارة.
وقد حضر معزيًا ممثل رئيس الجمهورية جوزاف عون مستشاره للعلاقات الدولية ميشال دوشادفريان، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، ممثل بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين بالأب رافي أوهانيسيان، ممثل رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدوره أحمد عاصي، وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، ممثل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مدير المراسم في الوزارة المستشار أسامة خشاب، وعدد من سفراء الدول.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة إيران فتحت سجل التعازي تكريما لضحايا ميناء رجائي وممثل عن رئيس الجمهورية حضر معزيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.