سلام: لبنان متضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية

اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام، أن "ما يهم الحكومة اللبنانية هو ارساء الأمن والاستقرار في سوريا وضمان سلامة شعبها وتحقيق آماله وتطلعاته". وأكد سلام، أن "لبنان يتضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، ولديه كل الحرص على وحدة الأراضي السورية".

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