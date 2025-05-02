"النشرة": العثور على جثة بدأت بالتحلل داخل منزل في صيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأنه "عُثر في زاروب عنتر في صيدا على جثة بدأت بالتحلل تعود للمواطن عدنان.ح. من مواليد 1955.
وفي التفاصيل، ذكر المراسل، بأنه "لوحظ انبعاث رائحة من منزل المتوفى الكائن في زاروب عنتر في صيدا، حيث يقطن لوحده. وبعد الكشف على المنزل تبين أنه متوفى منذ حوالي 5 أيام، وجثته بدأت متحللة".
وولفت الى أنه "تم الكشف على الجثة من قبل الأدلة الجنائية، وتبين أنه توفي نتيجة أزمة قلبية".
وجرى نقل الجثة عبر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد إلى مستشفى الهمشري في صيدا.
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