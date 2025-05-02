أكّد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي، على المضي نحو تغير اسم الحزب، مشيرًا إلى أنّه "قريبًا سنعلن عن الاسم الجديد، لكننا سنبقى عروبيين وحلفاء للمقاومة".
كلام حجازي جاء خلال مهرجان أُقيم في بعلبك بحضور ممثل عن السفارة الايرانية وفاعليات وجماهير الحزب.
ودعا حجازي إلى الابتعاد عن العصبيات الطائفية والمذهبية، مؤكدًا "أننا لن نغيب عن أي استحقاق وطني"، مشددًا على البقاء إلى جانب فلسطين وإيران.
كانت هذه تفاصيل خبر حجازي: سنعلن قريبًا عن اسم جديد لحزب البعث العربي الاشتراكي ولن نغيب عن أي استحقاق وطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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