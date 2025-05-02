قوى الأمن حذّرت من موقع إلكتروني إسرائيلي يقوم بسرقة بيانات ومعلومات شخصيّة لمواطنين لبنانيين

حذّرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، من موقع إلكتروني إسرائيلي يقوم بسرقة بيانات ومعلومات شخصيّة لمواطنين لبنانيين، وهو التّالي: https://www.primeguard-security.com، وذلك ضمن إطار متابعة التّطبيقات الإلكترونية والصّفحات والحسابات عبر شبكة الإنترنت.

وشددت على "أننا نحذّر من مغبّة الدّخول إلى الموقع المذكور تفاديًا لقرصنة بياناتهم ومعلوماتهم الشّخصية وسرقتها"، وطلبت "مِمَّن تعرّض لعملية قرصنة من هذا الموقع الاتّصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على الرّقم: 293293-01لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".

وأضفات المديرية "نهيب بهم التّنبّه والحذر، وعدم الدّخول إلى أي موقع أو رابط غير آمن ومؤكّد المصدر، كي لا يكونوا عرضةً لعمليّات اختراق لحساباتهم وبياناتهم".