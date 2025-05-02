إصابة مسعف في إشكال بين عائلتين تطور إلى إطلاق نار في بلدة صديقين

حصل اشكال في بلدة صديقين - قضاء صور بين افراد من عائلتين من البلدة، نتيجة خلافات على خلفية شراء وبيع سيارة.

وتطور الإشكال الى تضارب وعراك، فأقدم اللبناني ح.ع على إطلاق النار من مسدس حربي وإصابة المسعف في كشافة "الرسالة الإسلامية" م. ع. س. ب. في يده وخاصرته وتم نقله الى المستشفى اللبناني الإيطالي في صور لتلقي العلاج.

وباشرت فصيلة قانا في قوى الأمن بالتحقيق بالحادثة.