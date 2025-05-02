شكرا لقرائتكم خبر عن الزميل محمد السيد الشاذلى يدلى بصوته في انتخابات نقابة الصحفيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أدلى الزميل محمد السيد الشاذلى بصوته في الانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين بمقر النقابة ، وذلك في مشهد كبير اليوم .

وكان قد تقدم محمد السيد الشاذلى لعضوية نقابة الصحفيين وقدم برنامجا انتخابيا مميزا .

يذكر أن انتخابات نقابة الصحفيين تجري اليوم للتصويت لانتخاب النقيب، حيث يترشح (8) مرشحين لمقعد النقيب، و(43) لعضوية المجلس

وتجرى الانتخابات في (23) لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، وستتم عملية التصويت وفرز الأصوات تحت إشراف قضائي كامل من قضاة مجلس الدولة.



المرشح محمد السيد



انتخابات الصحفيين



محمد السيد يدلى بصوته فى الانتخابات



التصويت



الزميل محمد السيد فى عمومية الصحفيين