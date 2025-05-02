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الزميل محمد السيد الشاذلى يدلى بصوته في انتخابات نقابة الصحفيين.. صور

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  • الزميل محمد السيد الشاذلى يدلى بصوته في انتخابات نقابة الصحفيين.. صور 1/7
  • الزميل محمد السيد الشاذلى يدلى بصوته في انتخابات نقابة الصحفيين.. صور 2/7
  • الزميل محمد السيد الشاذلى يدلى بصوته في انتخابات نقابة الصحفيين.. صور 3/7
  • الزميل محمد السيد الشاذلى يدلى بصوته في انتخابات نقابة الصحفيين.. صور 4/7
  • الزميل محمد السيد الشاذلى يدلى بصوته في انتخابات نقابة الصحفيين.. صور 5/7
  • الزميل محمد السيد الشاذلى يدلى بصوته في انتخابات نقابة الصحفيين.. صور 6/7
  • الزميل محمد السيد الشاذلى يدلى بصوته في انتخابات نقابة الصحفيين.. صور 7/7

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القاهرة - سامية سيد - كتبت .. منة الله حمدى

الجمعة، 02 مايو 2025 07:07 م

أدلى الزميل محمد السيد الشاذلى بصوته في الانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين بمقر النقابة ، وذلك في مشهد كبير اليوم .

وكان قد تقدم محمد السيد الشاذلى  لعضوية نقابة الصحفيين وقدم برنامجا انتخابيا مميزا .

يذكر أن انتخابات نقابة الصحفيين تجري اليوم للتصويت لانتخاب النقيب، حيث يترشح (8) مرشحين لمقعد النقيب، و(43) لعضوية المجلس
وتجرى الانتخابات في (23) لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، وستتم عملية التصويت وفرز الأصوات تحت إشراف قضائي كامل من  قضاة مجلس الدولة.

المرشح محمد السيد
المرشح محمد السيد

 

انتخابات الصحفيين
انتخابات الصحفيين

 

محمد السيد يدلى بصوته فى الانتخابات
محمد السيد يدلى بصوته فى الانتخابات

 

التصويت
التصويت

 

الزميل محمد السيد فى عمومية الصحفيين
الزميل محمد السيد فى عمومية الصحفيين

 

الزميل محمد السيد مع الزملاء
الزميل محمد السيد مع الزملاء

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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