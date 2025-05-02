شكرا لقرائتكم خبر عن سيارتا إسعاف أمام النقابة لتقديم الخدمة الصحية للمشاركين بانتخابات الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

تواجدت سيارتا إسعاف لتقديم المساعدة الطبية للصحفيين المتوافدين على نقابة الصحفيين للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، حيث أصيب بعض المشاركين بإغماء نتيجة الازدحام الشديد، ويستمر توافد المئات من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، منذ بدء عملية التصويت فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.

وشهد مقر النقابة طوابير من أعضاء الجمعية العمومية تتزايد فى الساعات الأولى من بدء عملية التصويت وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الخامسة فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، حيث تدور المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين و6 مقاعد آخرى بمجلس النقابة، وذلك بعد تأجيلها 4 مرات سابقة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان قد وجه مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الخامس للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 2 مايو 2025، وذلك إعمـالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابـة (76 لسنة 1970 م).