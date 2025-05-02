شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد أعداد المتوافدين للمشاركة فى التصويت بانتخابات نقابة الصحفيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استمرار توافد المئات من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بعد مرور 160 دقيقة على بدء عملية التصويت فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.



الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 تصل عمومية الصحفيين



وصول الكاتبة الصحفية علا الشافعى الى نقابة الصحفيين



الكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع والزملاء فى عمومية الصحفيين

وشهد مقر النقابة طوابير من أعضاء الجمعية العمومية تتزايد فى الساعات الأولى من بدء عملية التصويت وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الخامسة فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، حيث تدور المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين و6 مقاعد آخرى بمجلس النقابة، وذلك بعد تأجيلها 4 مرات سابقة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان قد وجه مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الخامس للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 2 مايو 2025، وذلك إعمـالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابـة (76 لسنة 1970 م).



الكاتبة الصحفية علا الشافعى والكاتب الصحفى محمد عبد اللطيف مع المرشح محمد السيد



انتخابات الصحفيين 2025



زحام كبير فى انتخابات نقابة الصحفيين



عمومية الصحفيين