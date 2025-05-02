قتلى جراء أمطار غزيرة وعواصف في الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت رئيسة وزراء منطقة العاصمة الهندية نيودلهي إن أربعة أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم خلال عاصفة رعدية في المدينة اليوم الجمعة بعد سقوط شجرة فوق الغرفة التي كانوا نائمين فيها، وأسفر ذلك أيضاً عن إصابة شخص واحد.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أن المدينة تعرضت لرياح بسرعة تتراوح بين 70 و100 كيلومتر في الساعة، مصحوبة بصواعق وهطول أمطار غزيرة هي الأشد في شهر مايو أيار منذ عام 2021.

وقالت رئيسة الوزراء ريكا جوبتا في منشور على موقع إكس "تم إصدار تعليمات لإدارة المنطقة لتقديم كل المساعدة اللازمة (للأسرة المتضررة) على الفور".

وتعطلت أيضاً عمليات الطيران في مطار المدينة بسبب انخفاض الرؤية وزيادة معدل التشبع بالمياه، في حين تأخرت خدمات مترو الأنفاق. وذكرت تقارير أن عدة مناطق شهدت اختناقات مرورية.