"التيار الوطني الحر" في زحلة نبّه من أخبار غير صحيحة بشأن مواقفه في الاستحقاق البلدي والاختياري

نبّهت هيئة قضاء زحلة في "التيار الوطني الحر"، من أخبار غير صحيحة في أساسها، كما نبّهت من "الترويج لسرديات مشبوهة لتضليل الرأي العام وآخرها في الاستحقاق البلدي والاختياري".
وأكّد "التيار"، أنّ مواقفه وتوجّهاته تصدر حصرًا عنه، داعيًا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والرسمية في التيار.
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