سيزار المعلوف: نلتزم بدعم لائحة عائلات زحلة التي يرأسها اسعد زغيب

أشار النائب السابق سيزار المعلوف، في تصريح، إلى أن البعض يإلى "بث اكاذيب متكرّرة حول الانتخابات البلدية في زحلة، ويحاول ان يضلّل الرأي العام بشأن موقفنا من الاستحقاق البلدي".
وأكّد "أننا نلتزم بدعم لائحة عائلات زحلة التي يرأسها (رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل) اسعد زغيب، لما تمثلّه من وجدان المدينة. وليس هناك من داع أبدا لعقد اجتماعات لا مع جهات حزبية ولا سياسية، أيّاً كانت، لم ولن تحصل أبدًا، لأن اجتماعنا الوحيد الأكيد النهائي حول عائلات زحلة، وخلف قراراتهم لا غير".
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