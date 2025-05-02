بلدية حاصبيا: منع صيد الأسماك والطيور في حوض الحاصباني حتى منتصف الشهر الجاي

أعلنت بلدية حاصبيا، في بيان لها، أنها "منعت بموجبه صيد الأسماك وكذلك الطيور في حوض الحاصباني حتى منتصف الشهر الجاي".

وأكد رئيس البلدية لبيب الحمرا ان "دوريات شرطة البلدية على قدر المسؤولية بتنفيذ التعليمات حفاظا على البيئة ومعاقبة كل من يخالف هذه التعليمات وذلك ضمن الملاحقة القانونية".