المراكز الطبية للجامعة اللبنانية الأميركية جددت التزامها مع جمعية "SAID" في مسيرة التوعية ضد سرطان القولون والأمعاء

شاركت المراكز الطبية للجامعة اللبنانية الأميركية، مستشفى رزق ومستشفى سان جون، في المسيرة السنوية التي نظمتها جمعية "SAID" غير الحكومية، والتي تهدف لرفع مستوى الوعي حول سرطان القولون والأمعاء.

وأقيم الماراثون هذا العام، تحت شعار "March into April"، في 27 نيسان، تزامنًا مع شهر التوعية حول سرطان القولون في أذار وشهر التوعية حول سرطان الأمعاء في نيسان. ويسعى إلى تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر ونشر التوعية حول هذا المرض.

ونشرت المراكز الطبية، عند نقطة البداية وخطّ النهاية، عيادتين متنقلتين مجهزتين بالكامل، عملت الفرق فيها على تقديم خدمات طبية ميدانية، منها علاج الجروح البسيطة واجراء الإسعافات الأولي، وذلك في إطار الالتزام المتواصل بالصحة العامة.

كما نظّمت العيادات المتنقلة ألعابًا تفاعلية وأنشطة تثقيفية ومسابقات ساهمت في ايصال الرسالة الأساسية لهذا النشاط من خلال تعزيز مشاركة الجمهور. وأتيحت للمشاركين فرصة نيل فحوصات مجانية لسرطان القولون، ما سلّط الضوء على أهمية الوقاية والكشف المبكر.

في المناسبة، شدد الأخصائي في الجهاز الهضمي والتنظير في المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية مجد رستم على وجوب التوعية بشأن سرطان القولون والكشف المبكر عنه والوقائية منه. وركّز في كلمته على تزويد الحاضرين بمعلومات غنّية وفعالة حول هذا النوع من السرطان، مما يساعدهم على فهمه بشكل أفضل. وأكد على أهمية الفحوصات الدورية والرعاية الصحية الاستباقية في إنقاذ المرضى.

وتبقى المراكز الطبية التابعة للجامعة اللبنانية الأميركية ملتزمة بشعارها "الطب بإنسانية" من خلال توفير الرعاية الصحية التي تركز على المجتمع وتمكين الأفراد وتوعيتهم للحفاظ على صحتهم والاهتمام بها.