لائحة "الوفاق شننعير" فازت بالتزكية

أُعلنت في بلدة شننعير – قضاء كسروان – لائحة " الوفاق شننعير"، التي فازت بالتزكية في الانتخابات البلدية، بعد توافق كل العائلات من دون تسجيل أي ترشيحات منافسة.

وأكد رئيس اللائحة عصام رفيق أبي نصر، في كلمة خلال اللقاء الذي جمع أبناء البلدة في دير مار مارون الرويس - شننعير تحت شعار "المحبة والتوافق"، أن "هذا التفاهم هو حجر الأساس لانطلاقة بلدية جديدة قائمة على الشفافية، المشاركة، والانفتاح على جميع أبناء شننعير، مقيمين ومنتشرين".

وأشار أبي نصر إلى أن "العمل في الشأن العام هو مسؤولية عظيمة تتطلب التفاني والالتزام"، متعهدا "أن تكون المرحلة المقبلة عنوانها تطوير العمل البلدي، إشراك كل الطاقات الشننعيرية، وتعزيز روح الانتماء والتعاون مع القرى المجاورة".

ومن جهته، أكد نائب رئيس اللائحة طوني وديع أبي زيد أن "شننعير ستبقى بلدة نموذجية حاضنة لكل أبنائها، نابضة بالوفاق، ومزدهرة بفضل التضامن والعمل المشترك"، معتبرا أن "التفاهم الذي تحقق بالتزكية هو نموذج يحتذى في العمل البلدي".