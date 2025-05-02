"القوات اللبنانية" في جبيل: لا تحالف مع فارس سعيد في بلدة المجدل

أعلنت منطقة جبيل في "القوات اللبنانية"، أن "ما ورد أحد البرامج التلفزيونية عن أن تحالفًا انتخابيًا بلديًا يجمع بين "لقوات اللبنانية والنائب السابق فارس سعيد في بلدة المجدل، هو عار من الصحّة جملةً وتفصيلاً".
وأكدت القوات، أن "لا تحالف بين القوا وسعيد في المجدل، والمعركة ستأخذ طريقها الديمقراطي".
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