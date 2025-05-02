حمل رئيس مجلس النواب الجزائري ابراهيم ابو غالي، النائب قاسم هاشم، تحياته والمجلس الجزائري الى رئيس مجلس النواب نبيه بري وللمجلس النيابي مؤكدا على "وقوف الجزائر الى جانب لبنان وقضاياه وخاصة في مواجهته الاخطار المتأتية من استمرار العدوان عليه رغم قرار وقف اطلاق النار".
واشاد ابوغالي بـ"الدور الرائد والحكيم الذي يقوم به بري لحماية لبنان وتمتين علاقاته مع اشقائه العرب وفعالية ما يمارسه لتفعيل دور الديبلوماسية البرلمانية".
ولفت هاشم، على هامش مشاركته في مؤتمر اتحاد البرلماني العربي في الجزائر ، الى أننا "تشرفنا بلقاء رئيس المجلس الوطني ونقلنا له تحيات بري والمجلس النيابي على ما قدمته وما زالت الجزائر لوطننا وشعبنا وهذا ليس بغريب على بلد المليون ونصف المليون شهيد من اجل السيادة والكرامة والحرية".
وأضاف "لهذا كانت الجزائر دائما منحازة الى قضايانا وساهمت في معالجة ازماتنا واعتبرت قضية فلسطين قضية الامة وقضية الاحرار في مواجهة الصهيونية وعنصريتها".
كانت هذه تفاصيل خبر هاشم التقى رئيس مجلس النواب الجزائري على هامش مشاركته في مؤتمر اتحاد البرلماني العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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