معلومات للـ"LBCI": جنبلاط يلتقي الشرع في قصر الشعب بدمشق في زيارة بعيدة عن الإعلام

أفادت معلومات لقناة الـ"LBCI"، بأنّ "الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب في دمشق في زيارة بعيدة عن الإعلام".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت معلومات قناة الـ"LBCI"، بأنّ "الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في طريقه إلى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع.

وسبق وأن أجرى جنبلاط، اتصالات مكثّفة شملت الإدارة السورية الجديدة، تركيا، السعودية، قطر والأردن، وطلب من المعنيين فيها السعي إلى وقف إطلاق النار في منطقة أشرفية صحنايا ذات الغالبية الدرزية.

وطلب جنبلاط أن "تتم معالجة الأمور انطلاقًا من منطق الدولة ووحدة سوريا بجميع مكوّناتها".

وطلب جنبلاط أيضًا الحفاظ على "وقف إطلاق النار حيث من المتوقع أن يصل وفد من جبل العرب يضمّ شيخي العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حمود الحناوي، والشيخ يوسف جربوع، وقائد حركة "رجال الكرامة" الشيخ يحيى الحجار، والأمير حسن الأطرش، إضافة إلى وفد من المشايخ والفعاليات لوضع الصيغة النهائية التي تضمن عدم العودة إلى الاقتتال الداخلي الذي لا يفيد إلّا العدو الإسرائيلي".