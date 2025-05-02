وزارة التربية: اعداد جداول مستحقات للمتعاقدين بدل فروقات الساعات المنفذة والصفائح وتعويض المثابرة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أنه "تم اعداد جداول مستحقات بدل فروقات الساعات المنفذة للمتعاقدين على حساب الصناديق وعددهم ١٩٠٩ متعاقدين ، عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول ٢٠٢٤".
كذلك أعلنت الوزارة، أنه "تم اعداد جداول بدل الصفائح وتعويض المثابرة للعاملين في المكننة والاجراء والمستخدمين على حساب صناديق المدارس الرسمية، عن شهري شباط واذار ٢٠٢٥ ، الذين بلغ عددهم ٤٢٧٣".
كذلك تم اعداد جداول مستحقات بدل المثابرة والصفائح للمتعاقدين في الادارة المركزية والمناطق التربوية عن شهري شباط واذار ٢٠٢٥ ، والذين بلغ عددهم ١٦٨ .
ولفتت الوزارة إلى أنها "حولت هذه المستحقات ولمرة أخيرة إلى شركة تحويل الأموال ، وسوف تكون متاحة للقبض مطلع الأسبوع المقبل ، على أن يتم الدفع في المرات المقبلة من خلال مصدر الدخل أي الصناديق ، وسوف تعمل الوزارة على تحويل الأموال إلى هذه الصناديق".
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