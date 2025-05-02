أعلربت وزارة الخارجية السعودية، عن "إدانتها بأشد العبارات الغارة الجوبة الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق مجددةً رفضها القاطع للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سـيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأمنها واستقرارها". وشدد الوزارة، على "ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي في سوريا والمنطقة"، محذرةً من أن "استمرار هذه الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية المتطرفة تفاقم من مخاطر العنف والتطرف وعدم الاستقرار الإقليمي".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السعودية: لضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي في سوريا والمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.