شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون الإيجار القديم.. لا تقل القيمة الإيجارية بعد الزيادة عن ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

وضع مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب، عدد من الضوابط المنظمة لزيادة القيمة الإيجارية، وفي هذا الصدد نصت المادة (2) من المشروع على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

وتعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، يوم الإثنين الموافق 5 مايو المقبل، وتنعقد بشكل مستمر حتى 19 مايو المقبل.