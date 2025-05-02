شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد أعداد المتوافدين للمشاركة فى التصويت بانتخابات نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

استمرار توافد المئات من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بعد مرور 160 دقيقة على بدء عملية التصويت فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.

وشهد مقر النقابة طوابير من أعضاء الجمعية العمومية تتزايد فى الساعات الأولى من بدء عملية التصويت وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الخامسة فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، حيث تدور المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين و6 مقاعد آخرى بمجلس النقابة، وذلك بعد تأجيلها 4 مرات سابقة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان قد وجه مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الخامس للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 2 مايو 2025، وذلك إعمـالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابـة (76 لسنة 1970 م).