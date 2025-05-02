شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توافد أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة فى انتخابات نقابة الصحفيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

توافد مستمر للمئات الأعضاء من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين مع بداية عملية التصويت فى انتخابات نقابة الصحفيين، وشهد مقر النقابة طوابير من أعضاء الجمعية العمومية تتزايد فى الساعات الأولى من بدء عملية التصويت وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الخامسة فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، حيث تدور المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين و6 مقاعد آخرى بمجلس النقابة، وذلك بعد تأجيلها 4 مرات سابقة لعدم اكتمال النصاب القانوني.



الجمعية العمومية للصحفيين (2)



الختافات للزميل محمد السيد



الزملاء محمد صبحى وعرفة الضبع والمرشح محمد السيد

وكان قد وجه مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الخامس للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 2 مايو 2025، وذلك إعمـالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابـة (76 لسنة 1970 م).



الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365 يقوم بعملية التسجيل



الكاتب الصحفى أكرم القصاص والكاتبة الصحفية علا الشافعى وسط الزملاء



الكاتب الصحفى حسين يوسف يقوم بعملية التسجيل



الكاتب الصحفى خالد صلاح يقوم بعملية التسجيل



الكاتب الصحفى محمد الباز

‏‎وأوضح مجلس النقابة أن جدول الأعمال يتضمن ما يلي:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).

‏‎2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

‏‎3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

‏‎4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

‏‎5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الخامسة ( 25% ) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 16/5/2025م بحضور نفس النسبة ( 25 % ).



الكاتبة الصحفية علا الشافعى والمرشح الزميل محمد السيد



المرشح محمد السيد وسط الزملاء



المرشح محمد السيد



عمومية الصحفيين



هتافات للمرشح محمد السيد