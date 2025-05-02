مكتب نتانياهو: موفق طريف شكر نتانياهو على توجيهاته بالتحرك بشكل حاسم لحماية الدروز في سوريا

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأنه تحدث مع "الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف، حيث شكر الأخير رئيس الوزراء على توجيهاته بالتحرك بشكل حاسم لحماية الدروز في سوريا في الأيام الأخيرة، بما في ذلك قراره الليلة الماضية بقصف مجمع القصر الرئاسي في دمشق".

وأوضح طريف أن "الإجراءات التي يوجهها نتانياهو هي رسالة رادعة للنظام السوري، بشأن التزام إسرائيل تجاه الطائفة الدرزية في سوريا".

وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي طريف أنه "يتوقع من الطائفة الدرزية احترام القانون في إسرائيل، كما تفعل عادة، وعدم التصرف بأي شكل من الأشكال ضد المواطنين الآخرين أو ضد أفراد قوات الأمن"، موضحاً أن "إسرائيل هي دولة قانون وعلينا جميعا احترام ذلك، وهذا مطلب أساسي لا يمكن التنازل عنه".