ترامب: لا تضخم في أميركا وعلى الاحتياطي الفيدرالي تخفيض سعر الفائدة

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح، أنّ "مليارات الدولارات تتدفق من الرسوم الجمركية وما زلنا في مرحلة انتقالية بدأناها للتو".

وشدد على أنّه "لا يوجد تضخم في الولايات المتحدة الأميركية وعلى الاحتياطي الفيدرالي تخفيض سعر الفائدة"، وذلك بعد أن عبّر الرئيس الأميركي عن عدم رضاه عن اداء رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

إلى ذلك، أشار ترامب إلى أنّ "أسعار الطاقة وفوائد الرهن العقاري انخفضت ومعدلات التوظيف ارتفعت وهناك أخبار سارة أخرى".

وسبق وأن ألقى الرئيس الأميركي خطابا بمناسبة مرور مئة يوم على عودته إلى البيت الأبيض، أكّد فيه أنّ الإجراءات غير المسبوقة التي اتّخذها حتى الآن "ما هي سوى البداية".