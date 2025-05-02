القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في حيفا بصاروخ باليستي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها العدو الصهيوني، نفذت القوة الصاروخيةعملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة حيفا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي هو الثاني خلال ساعات، وقد وصل الصاروخ إلى هدفه بنجاح وأجبر ملايين المستوطنين على الهروب إلى الملاجئ".

وأهابت القوات، بـ"كافة الشعوب العربية والإسلامية إلى تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم والتحرك العاجل في كل البلدان من أجل وقف حرب الإبادة ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وأكدت على أنها "مستمرة في عملياتها الإسنادية وفي فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي من جهة البحرين الأحمر والعربي وأن العدو الامريكي بقوته العسكرية وعدوانه الغاشم فشل في كسر هذا الحصار والذي سوف يستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".