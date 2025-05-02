أعلن مدير منطقة داريا بريف دمشق، في حديث لـ"الجزيرة"، بأنه "سيتم اليوم إنشاء مركزين لتسليم السلاح في صحنايا وأشرفية صحنايا". هذا وأفادت قناة "الجزيرة"، عن "إطلاق سراح أكثر من 30 شخصا اعتقلوا أثناء الأحداث التي شهدتها أشرفية صحنايا بريف دمشق قبل أيام"، لافتةً الى أن "إطلاق سراح المعتقلين أعقب اتفاقا بين وجهاء أشرفية صحنايا ومشايخ العقل ووزارة الداخلية السورية".

كانت هذه تفاصيل خبر مدير منطقة داريا بريف دمشق: سيتم اليوم إنشاء مركزين لتسليم السلاح في صحنايا وأشرفية صحنايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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