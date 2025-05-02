زلزال بقوّة 7.5 ريختر قبالة سواحل تشيلي ومخاوف من تسونامي

وقع زلزال بقوة 7.5 ريختر قبالة سواحل تشيلي. وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن سلطة الوقاية من الكوارث في تشيلي، قوله إنّ "قرارًا صدر بإجلاء السكان من ماجلان جنوبي البلاد بعد مخاوف من تسونامي".

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