أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، في بيان، أنّه "استكمالًا للجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة الجرائم المنظّمة، ونتيجة لعمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت دوريّة من مديريّة بيروت الإقليميّة، تؤازرها دوريّة من مديريّة الاستعلام والعمليّات الخاصّة، شخصَين من التابعيّة الفلسطينيّة في محلّة الحيّ الغربي لمخيم شاتيلا، وضُبط بحوزتهما عدد من المسدّسات الحربيّة".
ولفت إلى أنّه "خلال التحقيق، تبيّن أن أحد الموقوفَين ينشط في تجارة الأسلحة الحربيّة وتعاطي المخدرات، إضافة إلى إطلاق النار في الهواء".
هذا، وأُجري المقتضى القانوني بحقّهما بناءً لإشارة القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة: توقيف فلسطينيَين اثنَين في شاتيلا بجرم حيازة أسلحة وتجارة مخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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