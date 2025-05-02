المطران موسي ترأس قداسًا إلهيًا في الشويفات: لنكون نورا للأخرين في الشهادة والخدمة والحوار

احتضنت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل- المدبر في الشويفات العيد السادس والثلاثين لمركز جبل لبنان في حركة الشبيية الأرثوذكسية، والذي حمل عنوان "لقاء العائلة الكبيرة"، وذلك في قداس إلهي ترأسه راعي ابرشية جبل لبنان للروم الارثوذكس المطران سلوان موسي.

ولفت موسي، في عظته، الى أن "الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية"، مؤكداً انها "تنطبق على يسوع ومَن حمل كلمته".

وقال "يسوع وضع المثل وهو نفسه وصوته لم يكونا مسموعين بين اترابه وجيله في ذلك الزمن، كما انه في هذا الزمن صوت يسوع ليس مسموعا ومرغوبا ومحبوبا، لا يريده الانسان، يريد التخلص منه والبقاء في عاداته الدينية وغير الدينية".

ودعا الى "التنبه كي نبقى حجر الزاوية كي تنتصر كلمة الله فينا فنكون نورا للأخرين في الشهادة والخدمة والحوار والأنفتاح".

بعد القداس، انتقل المطران موسي والكهنة والمشاركون في هذهِ المناسبة الى قاعة الكنيسة حيث اقيم ريسيتال قدمته جوقة القديسة سيسيليا وفرقة الصغار والاستعداديين ضمن مركز جبل لبنان في الحركة.

وكانت كلمة للمطران موسي ركز فيها على "أهمية عبارة كونوا أقوياء"، مشيراً الى ان "سَلفه المطران جورج خضر كان قويا في كل مراحل حياته حتى في شيخوخته".