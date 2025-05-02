قوى الأمن أعلنت عن تدابير سير تزامنًا مع الانتخابات البلديّة والاختياريّة ضمن محافظة جبل لبنان

أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إلى أنّه "تنفيذًا للقرارات الصّادرة عن وزير الدّاخليّة والبلديّات العميد أحمد الحجّار، ولمناسبة إجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة، سيتم اتّخاذ الإجراءات والتّدابير التّالية"، حيث أنّه سيُمنع سير الشّاحنات ضمن محافظة جبل لبنان، اعتبارًا من السّاعة 12:00 من ظهر يوم السّبت 3-5-2025، لغاية السّاعة 11:00 من نهار الإثنين 5-5-2025".

وأضافت "يُستثنى من هذا المنع الشّاحنات المحمّلة بالدّقيق من وإلى الأفران، إضافةً إلى الشّاحنات التي تقوم بنقل المطبوعات، والصهاريج التي تقوم بتوزيع المحروقات، والشّاحنات التي تقوم بنقل النّفايات في مختلف الشّوارع والأحياء، والشّاحنات الملتزمة نقل المعدّات والتّجهيزات من وإلى مراكز الاقتراع، والشّاحنات التّابعة للقوى المسلّحة والدّفاع المدني والبلديّات والمؤسّسات العامّة وسيّارات الإطفاء والصّليب الأحمر اللّبناني".

وتابعت المديرية: "يُمنع سير الدّرّاجات الآليّة ضمن محافظة جبل لبنان، اعتباراً من السّاعة السّابعة من صباح يوم الأحد 4-5-2025 ولغاية السّاعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الانتخاب. يُستثنى من هذا المنع الدّرّاجات الآليّة العائدة للأجهزة الأمنيّة والإدارات والمؤسّسات العامّة والبلديّات واتّحادات البلديّات والمصالح المستقلّة، وما يُعرف بالــ "DELIVERY" للمطاعم والصّيدليّات ولوكالات الأنباء والإعلام والصّحافييّن والمصوّرين وشركات توزيع الصّحف والمجلّات الحاصلين على ترخيص صادر عن وزارة الدّاخليّة والبلديّات ومزوّدين ببطاقات خاصّة بسبب طبيعة عملهم".

هذا، ويُمنع سير المواكب السّيّارة ضمن محافظة جبل لبنان، اعتبارًا من السّاعة السّابعة من صباح يوم السّبت 3-5-2025 لغاية السّاعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 6-5-2025.

وطلبت المديرية من المواطنين، ولا سيّما سائقي الشّاحنات والدّرّاجات الآليّة، أخذ العلم والتّقيّد بمضمون هذه القرارات، تسهيلاً لحركة المرور وتجنّبًا لاتّخاذ التّدابير اللّازمة بحق المخالفين.