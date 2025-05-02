استقبل وزير الاعلام بول مرقص، السفير البريطاني هايمش كاول ترافقه مديرة المكتب الإعلامي أوليفيا جونز، وعرض معه كيفية تعزيز العلاقات الاعلامية بين البلدين.
واتفق المجتمعان، على مباشرة الاتصالات مع مسؤولين في الحكومة البريطانية ومؤسسات اعلام بريطانية، كما بحثا شؤوناً عامة، وموضوع الحريات الإعلامية وحمايتها في لبنان عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وشكر مرقص، في كلمته، لبريطانيا خطوة تعديل نصائح السفر للبريطانيين الى لبنان واكد انها "خطوة حميدة تؤشّر لعودة الأمن والاستقرار الى لبنان مع بداية العهد الرئاسي الجديد وإنطلاق عمل الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر مرقص بعد لقائه السفير البريطاني: خطوة تعديل نصائح السفر للرعايا البريطانيين إلى لبنان حميدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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