ابي المنى: ننبّه من خطابات خلق قومية خاصة أو عدائية مع أي خلق إسلامي

أشار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى، في تصريح من دار الطائفة، إلى "أننا ننبّه من خطابات خلق قومية خاصة أو عدائية مع أي خلق إسلامي"، وذلك بعد مقتل عدد من الدروز في سوريا جرّاء اشتباكات مع مسلّحين تابعين للقوات الأمنية السورية، إضافة إلى تدخّل إسرائيل في هذه الأحداث.

ولفت أبي المنى إلى "أننا نستنكر التعرض للمقدسات وندين ما حصل في الايام الماضية من كلام فتنوي".