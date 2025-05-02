جابر بعد اجتماع في المالية بشأن الزيارة للعراق: سننسق في كيفية التعاون بموضوع المدفوعات لثمن المحروقات

أشار وزير المالية ياسين جابر، إلى أنّ الزيارة إلى العراق ليست للقيام بدفع ثمن المحروقات فورًا، موضحًا أنّه "هناك توافق واتفاقية أقرها المجلس النيابي على أن يتم التسديد عبر سلع وخدمات، وهناك اموال أصبحت متوافرة في صندوق حساب خاص بهذا الموضوع يمكن البدء بها، ومؤسسة كهرباء لبنان تساهم في تغذية هذا الصندوق، هناك أموال وضعت سابقا وهناك أموال ستودع لاحقا وأيضاً هناك إصرار لدى المجلس النيابي ليكون هناك تسديد دفعات أخرى لتغذية هذا الصندوق".

كلام جابر جاء بعد اجتماع عقده في الوزارة مع وزير الطاقة والمياه جو صدي والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، خصص لتنسيق الزيارة التي سيقوم بها الى بغداد وزيري المالية والطاقة لمتابعة النقاش في موضوع تزويد لبنان بالفيول العراقي لزوم قطاع الكهرباء ولاجراء مباجثات مع عدد من المسؤولين العراقيين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية العراقية.

وقال جابر: "اجتماع اليوم مخصص للتنسيق بشأن الزيارة التي سأقوم بها أنا ووزير الطاقة الى بغداد بدءا من يوم الاثنين المقبل، ومعروف أن العراق من الدول التي وقفت الى جانب لبنان في أصعب الظروف".

وأضاف "لنتذكر في السنوات الماضية في خلال الحرب اللئيمة على لبنان كان العراق يرسل مساعدات الى لبنان ووقف الى جانبنا في إعانة اللبنانيين عندما كان هناك شح في المحروقات لتشغيل محطات الكهرباء في لبنان. والهدف من الزيارة هو شكر العراق وتفعيل التنسيق في كيفية التعاون خصوصاً في بعض الأمور العالقة في موضوع المدفوعات لثمن المحروقات التي تم شراؤها، وفي موضوع المنصة التي يتم التسديد من خلالها عبر تقديم بضائع أو بيع بضائع وخدمات مقابل هذه الأموال حسب القانون الذي أصدره المجلس النيابي، إضافة الى أمور عديدة نتكلم عنها الآن، ولكن من الضروري أن يكون عمل دائم على أن نكون على افضل العلاقات مع العراق ونحن ذاهبون لنقدّم الشكر للمسؤولين ولننسق واياهم للمستقبل".

وأوضح جابر "أننا سنلتقي وزير النفط ووزير الكهرباء ورئيس العراق وشخصيات اخرى وفق برنامج الزيارة".