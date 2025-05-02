مقتل شخص في الضنية بإطلاق نار اثر خلافات قديمة

قتل (ز. ش) من بادة بقرصونا - الضنية بعدما أقدم مجهولون على إطلاق النار باتجاه سيارة من نوع "رابيد" كان في داخلها، وذلك على طريق عام بلدة القطين المجاورة، ما أدى إلى اصابته و اشتعال النيران داخل السيارة التي كان بداخلها.
وقد سارعت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان، حيث عملت على نقل المصاب إلى أحد المستشفيات وهو في حالة حرجة، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه.
وأشارت معلومات "الوكالة الوطنية"، إلى أن "الحادثة تعود الى خلافات سابقة وعملية ثأر".
وقد حضرت القوى الامنية الى المنطقة وباشرت التحقيقات بالحادثة وسط اجواء توتر سادت المنطقة.
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