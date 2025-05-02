"النشرة": لبنان منشغل بالبلديات.. ويرصد مفاوضات عُمان والصيف الحاسم

تُشغل الانتخابات البلدية الرأي العام اللبناني عن متابعة المشهد السياسي الأكبر، بإعتبار ان تلك الانتخابات التي تبدأ في مناطق جبل لبنان الاحد المقبل، تجذب اللبنانيين إلى تفاصيلها العائلية ثم الحزبية، وما بينها من ابعاد انمائية، يُفترض ان تكون في صدارة الاولويات.

ويشبّه سياسي عتيق الانتخابات البلدية بأنها تفيد الحكومة بإبعاد اهتمامات المواطنين عنها طيلة مرحلة الانتخابات، رغم حجم الملفات المطروحة على طاولة البحث الحكومي، وفي طليعتها المالية والاقتصادية، وما ينبثق عنها من عناوين اصلاحية.

وعلى هذا الاساس، فإن اللبنانيين غارقون في اللعبة البلدية، التي تمتد تداعياتها إلى ما بعد انجاز الاستحقاق، وما سيترتب على نتائجها من تصدّع يصيب الاحزاب، التي ستتفرّغ لمعالجته خشية من اي تأثير على الانتخابات النيابية المقبلة بعد عام.

لكن ابعد من التفاصيل الداخلية، يرصد لبنان مسار مفاوضات عُمان بين الاميركيين والإيرانيين، بعدما وصل الفريقان إلى حقيقة قائمة على اساس: واشنطن تريد وقف التخصيب كلّياً في معامل ايران النووية، بينما تؤكد لها طهران بالمقابل عدم عسكرة التخصيب وحصره بالمسارات السلمية.

وبإنتظار بت الخلاف بهذا الشأن، ستبقى الملفات الاقليمية عالقة في جمود من دون تقدّم، وسط محاولة الاميركيين ادخال الإستثمارات كشرط اساسي، في جدول اعمال اي اتفاق محتمل مع ايران. فهل يكون الصيف ساخناً، ام هادئاً لجهة توقيع او رفض التسوية الكبرى؟ انه الصيف الحاسم الذي لم تتضح نتائج مساراته التفاوضية لغاية الان.