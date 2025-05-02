"النشرة": تقدّم الترشيح البلدي على الاختياري في محافظة الجنوب

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأنّه "لم يكن يوم الجمعة كسابقه من الأيام الثلاثة التي مرت على تقديم المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية طلباتهم في محافظة الجنوب، إذ انشغل الموظفون مع جموع الوافدين الذين نظم دخولهم مناوبة الى القاعة المخصصة لاستقبالهم تجنبًا للتزاحم في ما بينهم من جهة وتوفير اجواء هادئة وسلسة لاتمام الخطوات المشروطة لتسجيلهم كمرشحين، بدءًا بتأكّد لجنة التدقيق من تأمين المرشح جميع المستندات المطلوبة، ليصار بعدها الى اجراء امتحان القراءة والكتابة، وصولًا إلى دفع الرسم المالي في مصلحة المالية الاقليمية في سراي صيدا".

وسجل نشاط اليوم بساعاته الخمس تقدم فئة البلدي على فئة المخاتير، حيث بلغت 52 طلبًا للفئة الأولى ليُصبح عددها الاجمالي 141 بينهم 15 امرأة، أمّا عداد المخاتير فلم تتعدى حركته 29 مختارًا ليصبح عددهم الاجمالي 155مرشحًا.