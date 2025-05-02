اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، في مكتبه في الوزارة، بحضور المدير العام للحبوب والشمندر السكري ومدير الاهراءات، مع ممثلين من الـ"FAO" و"WFP". وتم البحث بإعداد دراسة لاستراتيجية الامن الغذائي ولإعادة بناء الاهراءات بناء لطلب البساط.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاقتصاد طلب من ممثلين من الـ"FAO" و"WFP" إعداد دراسة لاستراتيجية الامن الغذائي ولإعادة بناء الاهراءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.