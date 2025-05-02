رسامني عرض وطوق للمستجدات وشؤونا إنمائية في قضاء بشري والتقى غادة أيوب

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، النائب وليام طوق، حيث استعرض معه اخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة.
كما تم البحث في مواضيع إنمائية تعنى بها الوزارة، ولاسيما في ملف صيانة الطرق في قضاء بشري.
والتقى رسامني، عضو تكتّل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب، وتم عرض للأوضاع العامة اضافة الى شؤون إنمائية تعنى بها الوزارة.
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