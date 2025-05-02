رسميا.. الولايات المتحدة تتنحى عن الوساطة في الأزمة الأوكرانية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أن الولايات المتحدة لم تعد تنوي لعب دور الوسيط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وقالت بروس: "لن نكون وسطاء. لن نسافر إلى الطرف الآخر من العالم في أي لحظة لإدارة اجتماعات. يجب أن يتم العمل الآن بين الجانبين".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستبذل رغم ذلك جهودا لتحقيق السلام، لكن نهاية النزاع تتطلب الآن "أفكارا ملموسة" من روسيا وأوكرانيا.

وكان أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أمس الخميس أن الولايات المتحدة تعتزم خلال المائة يوم المقبلة العمل بنشاط لبدء مفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع الأوكراني. مشيرا إلى وجود فجوة بين روسيا وأوكرانيا في مواقفهما بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، وأن الجهود الحالية تهدف إلى تقريب المواقف بين موسكو وكييف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح سابقا بأنه يعتقد أن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق لتسوية النزاع، لكنه لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى تفاهم مع كييف.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف استعداد الجانب الروسي للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقة.