السجن 6 سنوات لأردني هدد بتفجير أميركا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: حُكم على رجل أردني مقيم في وسط فلوريدا، يوم الخميس، بالسجن 6 سنوات، بتهمة التسبب في أضرار بمئات الآلاف من الدولارات في منشأة للطاقة الشمسية وتخريب العديد من الشركات الخاصة بسبب دعمها المفترض لدولة إسرائيل.

وجاء الحُكم على هاشم يونس هاشم حنيحن، 44 عامًا، في محكمة أورلاندو الفيدرالية، وفقًا لسجلات المحكمة. وقد أقرّ في ديسمبر/كانون الأول بالذنب في التهديد باستخدام المتفجرات وتدمير منشأة طاقة. وقال مسؤولون إنه ستُعقد جلسة استماع لتعويض الأضرار التي تجاوزت 450 ألف دولار.

وقال المدعي العام الأميركي للمنطقة الوسطى في فلوريدا، غريغوري دبليو كيهو، في بيان: "لن يتم التسامح مع التهديد بارتكاب عنف جماعي ضد المواطنين الأمريكيين واستهداف الشركات أو المؤسسات للتدمير".

ووفقًا لسجلات المحكمة، بدأ حنيحن بالذهاب إلى الشركات ليلًا مرتديًا قناعًا في يونيو/حزيران الماضي، وقام بتحطيم الأبواب الأمامية. وقال المدعون إنه ترك وراءه "رسائل تحذير" موجهة إلى حكومة الولايات المتحدة.

وتضمنت الرسائل سلسلة من المطالب السياسية، بلغت ذروتها بتهديد "بتدمير أو تفجير كل شيء هنا في أميركا بأكملها، وخاصة الشركات والمصانع التي تدعم دولة إسرائيل العنصرية".

وقال المحققون إنه قرب نهاية يونيو/حزيران، اقتحم حنيحن منشأة لتوليد الطاقة الشمسية في ويدجفيلد بولاية فلوريدا. وقال مسؤولون إنه أمضى عدة ساعات في تدمير مصفوفات الألواح الشمسية بشكل منهجي. وتُركت نسختان إضافيتان من رسالة التحذير.

وبعد تحقيق أجرته عدة وكالات، أُلقي القبض على حنيحن في 11 يوليو/تموز بتهم محلية بعد اكتشاف رسالة تحذير أخرى في مستودع لتوزيع غاز البروبان الصناعي في أورلاندو، حسبما أفاد مسؤولون. ونُقل إلى الحجز الفيدرالي بعد توجيه الاتهام إليه.