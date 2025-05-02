شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قرارات لاجتماع الجمعية العمومية للصحفيين.. تعديل لائحة القيد الأبرز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، قرارات وتوصيات اجتماع الجمعية العمومية.



الزملاء فى الخليج 365



الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365 يقوم بعملية التسجيل



الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 تقوم بعملية التسجيل

وافقت الجمعية العمومية على عدد من القرارات منها تكليف الجمعية العمومية بتعديل لائحة القيد لغلق الأبواب الخلفية لدخول النقابة.

كما وافقت الجمعية العمومية، على مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة بتحويل بدل الصحفيين إلى النقابة، إضافة إلى الموافقة على لائحة أجور موحدة على جميع المؤسسات الصحفية التى يتم قبول القيد منها.



الجمعية العمومية للصحافيين (2)



الجمعية العمومية للصحافيين



الختافات للزميل محمد السيد

ووافقت الجمعية العمومية على عدم قبول الحصول على التعليم المفتوح من غير الحاصلين على الثانوية، إضافة إلي الموافقة علي التصدى للكيانات الموازنة، وهي كيانات عمالية، والموافقة علي تفعيل القرار السابق.

كما وافقت الجمعية العمومية أيضا على إحالة رؤساء تحرير الصحف إلى مجلس التأديب في حالة فصل الصحفيين التعسفي، كما وافق أيضا علي تكليف مجلس النقابة لظاهرة الفصل التعسفى واعتباره خط أحمر.

كما وافقت الجمعية العمومية على البحث عن حلول لأزمة الصحف الحزبية، وتوصى بعدم تعديل قانون نقابة الصحفيين، وإنشاء دار مسنين لشيوخ المهنة.