شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصويت الجمعية العمومية فى انتخابات نقابة الصحفيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل، تصويت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى انتخابات نقابة الصحفيين، وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الخامسة فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة.



الزملاء فى الخليج 365



الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365 يقوم بعملية التسجيل



الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 تقوم بعملية التسجيل

وكان قد وجه مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الخامس للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 2 مايو 2025، وذلك إعمـالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابـة (76 لسنة 1970 م).



الجمعية العمومية للصحفيين



الجمعية العمومية للصحفيين



الختافات للزميل محمد السيد

‏‎وأوضح مجلس النقابة أن جدول الأعمال يتضمن ما يلي:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).

‏‎2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

‏‎3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

‏‎4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

‏‎5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الخامسة ( 25% ) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 16/5/2025م بحضور نفس النسبة ( 25 % ).



الكاتبة الصحفية علا الشافعى والكاتب الصحفى محمد عبد اللطيف مع المرشح محمد السيد



المرشح محمد السيد



انتخابات الصحفيين 2025



زحام كبير فى انتخابات نقابة الصحفيين



هتافات للمرشح محمد السيد