إيران تعدم شخصا اتهم بالتجسس لإسرائيل وقتل عنصر بالحرس الثوري

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت إيران، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، أنها أعدمت رجلا تتهمه بـ"التجسس" لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) وبالضلوع في مقتل مسؤول عسكري إيراني عام 2022.

وذكرت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، أن محسن لنغرشين الذي وصفته بأنه "جاسوس رفيع المستوى" قدّم "دعما عملياتيا لمهمات عدة نفذها الموساد" في إيران، "أُعدم صباح اليوم" الأربعاء، قائلة إن الرجل متورط في "اغتيال" مسؤول عسكري إيراني.

ولم تحدد وكالة "ميزان" تاريخ اعتقال لنغرشين أو محاكمته.

وأشارت المحكمة إلى أن الرجل المذكور ضالع في "اغتيال" صياد خدايي، أحد كوادر فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وكان خدايي (50 عاما) قد قُتل برصاص شخصين على دراجة نارية في 22 أيار/مايو 2022 أثناء عودته إلى منزله في شرق العاصمة طهران.

وبعد أيام قليلة، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن إسرائيل أكدت للولايات المتحدة مسؤوليتها عن اغتيال المسؤول العسكري الإيراني.

واتهم القضاء الإيراني الرجل الذي جرى إعدامه الأربعاء بـ"شراء دراجة نارية لمراقبة" صياد خدايي.

وبحسب التلفزيون الإيراني، فإن خدايي كان "معروفا" في سورية، حيث كانت إيران تدعم عسكريا نظام بشار الأسد الذي جرى إسقاطه في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأعلنت إيران مرارا اعتقال عملاء يعملون لحساب أجهزة استخبارات دول أجنبية، بينها إسرائيل.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، أعدم القضاء الإيراني رجلا في جنوب شرق البلاد بعد إدانته بتهمة التعاون مع الموساد.

كذلك، أُعدم أربعة رجال في كانون الأول/ديسمبر 2022 بعد إدانتهم بتهمة "التعاون" مع إسرائيل.

المصدر : وكالات