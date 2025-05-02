غارات إسرائيلية قرب القصر الرئاسي السوري بعد تحذيرات بشأن قرى درزية جنوبًا

الشارقة - اميمة ياسر - شنت القوات الجوية الإسرائيلية غارات بالقرب من القصر الرئاسي السوري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

القصف الإسرائيلي جاء بعد تحذير السلطات السورية من عدم التقدم نحو قرى يسكنها أفراد من طائفة الدروز في جنوبي سوريا.

وجاءت هذه الغارات بعد أيام من اشتباكات بين مسلحين موالين للحكومة السورية ومقاتلين ينتمون إلى الأقلية الدرزية بالقرب من العاصمة دمشق.

وخلفت الاشتباكات عشرات القتلى والجرحى، بحسب «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن مقاتلات أغارت على منطقة مجاورة لقصر الرئيس أحمد الشرع في دمشق.

وقالت وسائل إعلام سورية إن الغارة وقعت بالقرب من قصر الشعب على تلة مطلة على المدينة.