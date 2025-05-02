كنعان وضع بري بأجواء لقاءاته بواشنطن: القرار 1701 من الجانبين والإصلاح بالتشريع والتطبيق واسترداد الودائع المحجوزة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي وضعه في أجواء زيارته لواشنطن ولقائه مع الادارة الأميركية وصندوق النقد والبنك الدولي. كما جرى عرض للملفات الإصلاحية التشريعية التي هي على جدول أعمال لجنة المال حالياً وتلك التي ستناقش في المرحلة المقبلة.

واكد كنعان عقب اللقاء "وضعت بري بأجواء زيارتي لواشنطن ومشاركتي باجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي كما لقاءاتي مع مسؤولين في الادارة الأمريكية".

اضاف "لمست اهتماماً كبيراً بالملف اللبناني لاسيما بالقرارات والخطوات اللبنانية الأخيرة على الصعيدين الإصلاحي المالي والعسكري، و تمّ تأكيد وجوب تنفيذ القرار ١٧٠١ كاملاً من الجانبين وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتثبيت الاستقرار بالداخل اللبناني".

واعتبر انه "بشأن الإصلاحات المالية فالعمل جار لاستعادة الثقة من خلال، ليس فقط اقرار القوانين المحالة، انما من خلال تطبيقها لاسيما على صعيد التدقيق المالي المطلوب وتوزيع المسؤوليات والالتزامات ومعالجة قضية استرداد الودائع المحجوزة في المصارف منذ اكثر من ٥ سنوات".