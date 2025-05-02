الجيش أعلن تنفيذ تدابير أمنية استثنائية لضمان سلامة الانتخابات في جبل لبنان

أعلن الجيش اللبناني اتخاذ تدابير أمنية استثنائية في محافظة جبل لبنان، بالتزامن مع المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية والاختيارية المقررة يوم الأحد ٤ أيار ٢٠٢٥.

وأوضحت قيادة الجيش، في بيان، أن الوحدات العسكرية باشرت تنفيذ إجراءات تشمل إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات في مختلف المناطق المعنية، بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار خلال العملية الانتخابية ومنع أي إشكالات.

ودعت القيادة المواطنين إلى التجاوب مع هذه التدابير لما فيه مصلحة أمنهم وسلامتهم، ولتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي بحرية وديمقراطية. كما ناشدتهم الإبلاغ عن أي محاولة للإخلال بالأمن، سواء من خلال التوجه إلى أقرب مركز عسكري أو الاتصال بغرفة عمليات القيادة على الرقم 117.