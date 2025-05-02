مصادر النشرة: كاظم الخير خارج أي اصطفاف سياسي بالمنية ولا تحالف مع علم الدين

أفادت مصادر متابعة لمعركة الإنتخابات البلدية في المنية، لـ"النشرة"، بأن النائب السابق كاظم الخير بات خارج أي اصطفاف سياسي، بالرغم من المعلومات التي كانت قد تحدثت عن تحالف محتمل مع النائب السابق عثمان علم الدين، حيث كان من المتوقع أن يدعم اللائحة التي يرأسها المحامي بسام الرملاوي، في مواجهة اللائحة المدعومة من قبل النائب أحمد الخير، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى رفض الرملاوي منطق المحاصصة في المجلس البلدي.

وفي حين استبعدت المصادر أن يذهب كاظم الخير إلى تأييد اللائحة المدعومة من قبل أحمد الخير، أشارت إلى أنه قد يكون بين إحتمالين: البقاء خارج المعركة الإنتخابية أو السعي إلى تشكيل لائحة ثالثة.