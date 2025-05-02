الدفاع المدني أعلن رفع مستوى الجهوزية إلى الحد الأقصى خلال الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان لها، عن رفع مستوى الجهوزية إلى الحد الأقصى (100%) في صفوف العناصر والآليات العاملة في المراكز المعنية بالمرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبناءً على تعليمات مباشرة من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح.

وأشار البيان إلى أن هذه المرحلة تشمل محافظة جبل لبنان، حيث ستدخل خطة الاستنفار حيّز التنفيذ اعتبارًا من الساعة الثامنة من صباح يوم غد السبت 3 أيار، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الإثنين 5 أيار. وأكد البيان أن جميع آليات الإطفاء والإسعاف ستكون في حالة تأهّب كامل للحفاظ على السلامة العامة والاستجابة لأي طارئ.

وأفاد البيان أنه سيتم تمركز العناصر والآليات ميدانيًا عند الساعة الخامسة من صباح يوم الأحد 4 أيار على التقاطعات الرئيسية وفي محيط مراكز الاقتراع، وفق خطة انتشار مدروسة، لتلبية جميع حالات الطوارئ وضمان سرعة التدخل.

كما تم إنشاء غرفة متابعة ميدانية مشتركة بإشراف العميد فرح لمتابعة التطورات ميدانيًا وتنسيق الجهود على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة وحسن سير العمليات.

وفي ختام البيان، أكدت المديرية العامة للدفاع المدني التزامها الكامل بمواكبة هذا الاستحقاق الوطني بما يحفظ سلامة المواطنين، داعية إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي طارئ عبر الرقم 125 أو من خلال تطبيق واتساب على الرقم 70192693.