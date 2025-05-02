حزب الوطنيين الأحرار في زحلة أعلن تحالفه مع لائحة “رؤية وقرار” برئاسة أسعد زغيب

أعلن حزب الوطنيين الأحرار في البقاع – زحلة في بيان، تحالفه الرسمي والراسخ مع لائحة “رؤية وقرار” برئاسة أسعد زغيب، وذلك في إطار التحديات الوطنية والبلدية التي تمر بها المدينة.

وأكد الحزب في بيانه أن هذا التحالف ليس مجرد اتفاق انتخابي عابر، بل هو خيار وطني محسوم، ومسؤولية سياسية نابعة من ثوابت راسخة. وأوضح الحزب أن تحالفه مع لائحة “رؤية وقرار” يأتي إيمانًا منه بأن زحلة تستحق قيادة تتمتع بالكفاءة، والخبرة، والرؤية الثابتة التي تعكس مصلحة المدينة وأبنائها.

وشدد البيان على أن الحزب كان ولا يزال شريكًا أساسيًا في القرار الزحلي، وأن حضوره التاريخي وفعاليته المتجذرة في المدينة تجعل وجوده أمرًا لا يمكن تجاهله أو تخطيه في الاستحقاقات المختلفة. كما لفت الحزب إلى أن التحالف مع لائحة “رؤية وقرار” هو تحالف فعل لا شعارات، تحالف يدعم موقع الحزب الطبيعي والطليعي في رسم مستقبل المدينة.

كما أشار حزب الوطنيين الأحرار إلى أن وجوده في زحلة ليس موسميًا ولا مرتبطًا بحملات انتخابية، بل هو التزام دائم مع قاعدة شعبية راسخة. ودعا الحزب المناصرين، الحزبيين، وعائلة شمعون الكريمة، وهي أكبر عائلة مارونية في المدينة، للانضمام إلى هذه المواجهة الحاسمة.

وأشار البيان إلى أن المعركة الحالية هي معركة كرامة وثبات وهوية، معركة دفاع عن زحلة القرار، وزحلة الإنماء، مؤكّدًا أن المدينة لن تقبل التهميش ولا المساومة.

واختتم البيان بالدعوة إلى أن يكون الجميع أوفياء لتاريخ الحزب وحراسًا لمستقبل المدينة، شركاء حقيقيين في صنع القرار، مؤكدين أن التحالف مع لائحة “رؤية وقرار” هو خطوة نحو بناء زحلة المستقبل.